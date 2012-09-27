flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1858 (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1858 - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1858 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Baldwin's of St. James's

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,101,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1858
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1700 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1858 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (54)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1858 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 633 vendido en la subasta Stanley Gibbons Baldwin's por GBP 8000. La subasta tuvo lugar el 27 de septiembre de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1858 en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónXF40 NGC
Precio
840 $
Precio en la divisa de la subasta 840 USD
Australia Soberano 1858 en subasta Heritage - 2 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha2 de noviembre de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
4300 $
Precio en la divisa de la subasta 4300 USD
Australia Soberano 1858 en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
Australia Soberano 1858 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1858 en subasta Stack's - 16 de mayo de 2024
Australia Soberano 1858 en subasta Stack's - 16 de mayo de 2024
VendedorStack's
Fecha16 de mayo de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1858 en subasta Heritage - 24 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1858 en subasta Spink - 31 de enero de 2024
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2024
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1858 en subasta HARMERS - 1 de noviembre de 2023
VendedorHARMERS
Fecha1 de noviembre de 2023
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
Australia Soberano 1858 en subasta HARMERS - 30 de marzo de 2023
VendedorHARMERS
Fecha30 de marzo de 2023
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
Australia Soberano 1858 en subasta Stack's - 28 de febrero de 2023
Australia Soberano 1858 en subasta Stack's - 28 de febrero de 2023
VendedorStack's
Fecha28 de febrero de 2023
ConservaciónVF30 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1858 en subasta HARMERS - 26 de septiembre de 2022
VendedorHARMERS
Fecha26 de septiembre de 2022
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
Australia Soberano 1858 en subasta St James’s - 20 de mayo de 2021
Australia Soberano 1858 en subasta St James’s - 20 de mayo de 2021
VendedorSt James’s
Fecha20 de mayo de 2021
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1858 en subasta Heritage - 20 de mayo de 2021
Australia Soberano 1858 en subasta Heritage - 20 de mayo de 2021
VendedorHeritage
Fecha20 de mayo de 2021
ConservaciónAU50 NGC
Precio
Australia Soberano 1858 en subasta Heritage - 7 de mayo de 2021
Australia Soberano 1858 en subasta Heritage - 7 de mayo de 2021
VendedorHeritage
Fecha7 de mayo de 2021
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1858 en subasta Coin Cabinet - 25 de abril de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1858 en subasta Künker - 26 de marzo de 2021
VendedorKünker
Fecha26 de marzo de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1858 en subasta Heritage - 18 de marzo de 2021
Australia Soberano 1858 en subasta Heritage - 18 de marzo de 2021
VendedorHeritage
Fecha18 de marzo de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1858 en subasta Heritage - 17 de diciembre de 2020
Australia Soberano 1858 en subasta Heritage - 17 de diciembre de 2020
VendedorHeritage
Fecha17 de diciembre de 2020
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1858 en subasta Heritage Eur - 20 de noviembre de 2020
VendedorHeritage Eur
Fecha20 de noviembre de 2020
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1858 en subasta Künker - 20 de marzo de 2020
VendedorKünker
Fecha20 de marzo de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1858 en subasta Heritage - 26 de septiembre de 2019
Australia Soberano 1858 en subasta Heritage - 26 de septiembre de 2019
VendedorHeritage
Fecha26 de septiembre de 2019
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1858?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1858 es de 1700 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1858?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1858 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1858?

Para vender Soberano del 1858, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de VictoriaMonedas de Australia en 1858Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal SoberanoSubastas numismáticas