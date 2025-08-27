flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1856 (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1856 - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1856 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Baldwin's of St. James's

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,5 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC981,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1856
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3500 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1856 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (92)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1856 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30998 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 44650. La subasta tuvo lugar el 4 de enero de 2015.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1856 en subasta Heritage - 10 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2025
ConservaciónAU50 NGC
Precio
3600 $
Precio en la divisa de la subasta 3600 USD
Australia Soberano 1856 en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónVF30 NGC
Precio
1680 $
Precio en la divisa de la subasta 1680 USD
Australia Soberano 1856 en subasta Teutoburger - 13 de diciembre de 2024
VendedorTeutoburger
Fecha13 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1856 en subasta Heritage - 2 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha2 de noviembre de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1856 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1856 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1856 en subasta Heritage Eur - 17 de mayo de 2024
VendedorHeritage Eur
Fecha17 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1856 en subasta Heritage - 10 de mayo de 2024
VendedorHeritage
Fecha10 de mayo de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1856 en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1856 en subasta Goldberg - 31 de enero de 2024
VendedorGoldberg
Fecha31 de enero de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1856 en subasta St James’s - 27 de septiembre de 2023
VendedorSt James’s
Fecha27 de septiembre de 2023
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Australia Soberano 1856 en subasta Stack's - 17 de agosto de 2023
VendedorStack's
Fecha17 de agosto de 2023
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1856 en subasta Holmasto - 27 de mayo de 2023
VendedorHolmasto
Fecha27 de mayo de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1856 en subasta Sovereign Rarities - 21 de septiembre de 2022
VendedorSovereign Rarities
Fecha21 de septiembre de 2022
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1856 en subasta Sovereign Rarities - 21 de septiembre de 2022
VendedorSovereign Rarities
Fecha21 de septiembre de 2022
ConservaciónVF30 PCGS
Precio
Australia Soberano 1856 en subasta Heritage - 28 de agosto de 2022
VendedorHeritage
Fecha28 de agosto de 2022
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1856 en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1856 en subasta Chaponnière - 20 de noviembre de 2021
VendedorChaponnière
Fecha20 de noviembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1856 en subasta Coin Cabinet - 14 de noviembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de noviembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1856 en subasta DNW - 8 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha8 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1856 en subasta Goldberg - 16 de junio de 2021
VendedorGoldberg
Fecha16 de junio de 2021
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1856?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1856 es de 3500 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1856?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1856 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1856?

Para vender Soberano del 1856, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

