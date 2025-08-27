Soberano 1856 (Australia, Victoria)
Foto hecha por: Baldwin's of St. James's
Detalles técnicos
- MetalOro (0,917)
- Peso7,9881 g
- Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
- Diámetro22,5 mm
- CantoEstriado
- AlineaciónMoneda (↑↓)
- Tirada UNC981,000
Descripción
- PaísAustralia
- PeríodoVictoria
- Valor nominalSoberano
- Año1856
- GobernanteVictoria
- Casa de monedaSídney
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1856 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30998 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 44650. La subasta tuvo lugar el 4 de enero de 2015.
¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1856?
Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1856 es de 3500 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1856?
La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1856 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1856?
Para vender Soberano del 1856, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.