AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1929 M (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1929 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1929 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: Baldwin's of St. James's

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC436,719

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1929
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2600 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1929 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (44)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1929 con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 842 vendido en la subasta Stanley Gibbons Baldwin's por GBP 34000. La subasta tuvo lugar el 27 de septiembre de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1929 M en subasta Coin Cabinet - 29 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
1947 $
Precio en la divisa de la subasta 1450 GBP
Australia Soberano 1929 M en subasta Heritage - 10 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
3840 $
Precio en la divisa de la subasta 3840 USD
Australia Soberano 1929 M en subasta Heritage - 2 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha2 de noviembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia Soberano 1929 M en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Australia Soberano 1929 M en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia Soberano 1929 M en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1929 M en subasta Heritage - 24 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia Soberano 1929 M en subasta Heritage - 24 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia Soberano 1929 M en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1929 M en subasta Coin Cabinet - 25 de abril de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia Soberano 1929 M en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia Soberano 1929 M en subasta St James’s - 24 de febrero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Australia Soberano 1929 M en subasta Coin Cabinet - 12 de diciembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de diciembre de 2021
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1929 M en subasta Coin Cabinet - 14 de noviembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de noviembre de 2021
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia Soberano 1929 M en subasta Coin Cabinet - 17 de enero de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha17 de enero de 2021
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1929 M en subasta Heritage - 27 de abril de 2020
VendedorHeritage
Fecha27 de abril de 2020
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia Soberano 1929 M en subasta DNW - 13 de febrero de 2020
VendedorDNW
Fecha13 de febrero de 2020
ConservaciónMS62 PCGS
Australia Soberano 1929 M en subasta Coin Cabinet - 26 de enero de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de enero de 2020
ConservaciónUNC
Precio
Australia Soberano 1929 M en subasta Spink - 19 de enero de 2020
VendedorSpink
Fecha19 de enero de 2020
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Australia Soberano 1929 M en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2019
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1929 M en subasta Tauler & Fau - 18 de junio de 2019
VendedorTauler & Fau
Fecha18 de junio de 2019
ConservaciónXF
Precio
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1929 M en subasta Coin Cabinet - 28 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de agosto de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1929. M?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1929. M es de 2600 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1929 con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1929 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1929. M?

Para vender Soberano del 1929, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
