AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1926 M (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1926 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1926 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC211,107

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1926
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:740 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1926 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (53)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1926 con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 99151 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1920. La subasta tuvo lugar el 17 de mayo de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1926 M en subasta Coin Cabinet - 19 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
844 $
Precio en la divisa de la subasta 625 GBP
Australia Soberano 1926 M en subasta Coin Cabinet - 27 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha27 de mayo de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
1017 $
Precio en la divisa de la subasta 750 GBP
Australia Soberano 1926 M en subasta Coin Cabinet - 25 de marzo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de marzo de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1926 M en subasta Heritage - 17 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de octubre de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1926 M en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1926 M en subasta Roxbury’s - 20 de julio de 2024
VendedorRoxbury’s
Fecha20 de julio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1926 M en subasta Roxbury’s - 20 de julio de 2024
VendedorRoxbury’s
Fecha20 de julio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1926 M en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1926 M en subasta Heritage - 24 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1926 M en subasta Coin Cabinet - 5 de marzo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de marzo de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1926 M en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1926 M en subasta Coin Cabinet - 19 de septiembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de septiembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1926 M en subasta Heritage - 23 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de julio de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1926 M en subasta Münzenonline - 28 de abril de 2023
VendedorMünzenonline
Fecha28 de abril de 2023
ConservaciónXF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1926 M en subasta Heritage - 9 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de abril de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1926 M en subasta Sovereign Rarities - 15 de febrero de 2023
VendedorSovereign Rarities
Fecha15 de febrero de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Australia Soberano 1926 M en subasta Heritage - 23 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de enero de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1926 M en subasta Heritage - 1 de diciembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha1 de diciembre de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1926 M en subasta Coin Cabinet - 24 de mayo de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha24 de mayo de 2022
ConservaciónXF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1926 M en subasta St James’s - 24 de febrero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónAU
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1926 M en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2022
ConservaciónXF
Precio
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1926. M?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1926. M es de 740 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1926 con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1926 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1926. M?

Para vender Soberano del 1926, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
