flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1924 P (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1924 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1924 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: St James’s Auctions

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC1,464,416

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1924
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaPerth
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:860 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1924 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (61)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1924 con marca de ceca P. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 25015 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 2880. La subasta tuvo lugar el 5 de marzo de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1924 P en subasta Heritage - 14 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha14 de noviembre de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
661 $
Precio en la divisa de la subasta 661 USD
Australia Soberano 1924 P en subasta Coin Cabinet - 20 de septiembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha20 de septiembre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
611 $
Precio en la divisa de la subasta 460 GBP
Australia Soberano 1924 P en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 P en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 P en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 P en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 P en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 P en subasta Goldberg - 31 de enero de 2024
VendedorGoldberg
Fecha31 de enero de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 P en subasta Heritage - 19 de noviembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de noviembre de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 P en subasta Spink - 27 de octubre de 2023
VendedorSpink
Fecha27 de octubre de 2023
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 P en subasta Heritage - 23 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de julio de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 P en subasta Coin Cabinet - 25 de abril de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 P en subasta Heritage - 9 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de abril de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 P en subasta Karamitsos - 19 de marzo de 2023
VendedorKaramitsos
Fecha19 de marzo de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Australia Soberano 1924 P en subasta Heritage - 5 de marzo de 2023
VendedorHeritage
Fecha5 de marzo de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 P en subasta Heritage - 23 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de enero de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 P en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha22 de diciembre de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 P en subasta Coin Cabinet - 13 de diciembre de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de diciembre de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 P en subasta Heritage - 24 de noviembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha24 de noviembre de 2022
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 P en subasta Heritage - 17 de noviembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha17 de noviembre de 2022
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 P en subasta Stack's - 16 de noviembre de 2022
Australia Soberano 1924 P en subasta Stack's - 16 de noviembre de 2022
VendedorStack's
Fecha16 de noviembre de 2022
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1924 P en subasta Coin Cabinet - 28 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 NGC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1924. P?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1924. P es de 860 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1924 con letras P?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1924 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1924. P?

Para vender Soberano del 1924, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de Jorge VMonedas de Australia en 1924Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal SoberanoSubastas numismáticas