Soberano 1924 S (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1924 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1924 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: Baldwin's of St. James's

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC394,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1924
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1800 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1924 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (94)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1924 con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 29317 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 25850. La subasta tuvo lugar el 17 de septiembre de 2015.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1924 S en subasta Coin Cabinet - 29 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
1477 $
Precio en la divisa de la subasta 1100 GBP
Australia Soberano 1924 S en subasta Heritage - 18 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
1200 $
Precio en la divisa de la subasta 1200 USD
Australia Soberano 1924 S en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 S en subasta Heritage - 22 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 S en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 S en subasta Sedwick - 8 de noviembre de 2024
VendedorSedwick
Fecha8 de noviembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 S en subasta Heritage - 2 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha2 de noviembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 S en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 S en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 S en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1924 S en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 S en subasta Roxbury’s - 20 de julio de 2024
VendedorRoxbury’s
Fecha20 de julio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia Soberano 1924 S en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de julio de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de julio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 S en subasta Goldberg - 5 de junio de 2024
VendedorGoldberg
Fecha5 de junio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 S en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 S en subasta Coin Cabinet - 29 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de febrero de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 S en subasta London Coins - 3 de septiembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de septiembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 S en subasta MDC Monaco - 22 de abril de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de abril de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 S en subasta London Coins - 5 de marzo de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha5 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 S en subasta Coin Cabinet - 13 de diciembre de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de diciembre de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1924 S en subasta Coin Cabinet - 13 de diciembre de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de diciembre de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1924 S en subasta London Coins - 7 de septiembre de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha7 de septiembre de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
A la subasta
Australia Soberano 1924 S en subasta London Coins - 7 de septiembre de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha7 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1924. S?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1924. S es de 1800 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1924 con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1924 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1924. S?

Para vender Soberano del 1924, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
