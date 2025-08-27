flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1922 M (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1922 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1922 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: Baldwin's of St. James's

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC608,306

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1922
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:14000 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1922 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (21)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1922 con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30370 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 32900. La subasta tuvo lugar el 8 de septiembre de 2016.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1922 M en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
VendedorStack's
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
9000 $
Precio en la divisa de la subasta 9000 USD
Australia Soberano 1922 M en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
10800 $
Precio en la divisa de la subasta 10800 USD
Australia Soberano 1922 M en subasta Heritage - 2 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha2 de noviembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1922 M en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1922 M en subasta Naumann - 7 de julio de 2024
VendedorNaumann
Fecha7 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Australia Soberano 1922 M en subasta MDC Monaco - 4 de mayo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de mayo de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1922 M en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1922 M en subasta Heritage - 9 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de enero de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1922 M en subasta Sovereign Rarities - 21 de septiembre de 2022
VendedorSovereign Rarities
Fecha21 de septiembre de 2022
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia Soberano 1922 M en subasta Coin Cabinet - 21 de abril de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de abril de 2022
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1922 M en subasta St James’s - 24 de febrero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
Australia Soberano 1922 M en subasta V. GADOURY - 3 de diciembre de 2016
VendedorV. GADOURY
Fecha3 de diciembre de 2016
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1922 M en subasta Heritage - 13 de septiembre de 2016
VendedorHeritage
Fecha13 de septiembre de 2016
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1922 M en subasta Heritage - 19 de abril de 2016
VendedorHeritage
Fecha19 de abril de 2016
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1922 M en subasta Baldwin's of St. James's - 19 de mayo de 2015
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha19 de mayo de 2015
ConservaciónUNC
Precio
******
Australia Soberano 1922 M en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 8 de mayo de 2014
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha8 de mayo de 2014
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1922 M en subasta Baldwin's of St. James's - 5 de marzo de 2014
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha5 de marzo de 2014
ConservaciónUNC
Precio
******
Australia Soberano 1922 M en subasta Heritage - 7 de enero de 2013
VendedorHeritage
Fecha7 de enero de 2013
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1922 M en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 27 de septiembre de 2012
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha27 de septiembre de 2012
ConservaciónXF
Precio
******
Australia Soberano 1922 M en subasta Baldwin's of St. James's - 24 de mayo de 2011
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha24 de mayo de 2011
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1922 M en subasta Künker - 30 de septiembre de 2009
VendedorKünker
Fecha30 de septiembre de 2009
ConservaciónXF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1922. M?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1922. M es de 14000 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1922 con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1922 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1922. M?

Para vender Soberano del 1922, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

