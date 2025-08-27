flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1916 P (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1916 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1916 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC4,096,771

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1916
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaPerth
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1916 con marca de ceca P. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 33331 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 5520. La subasta tuvo lugar el 16 de enero de 2024.

Australia Soberano 1916 P en subasta Heritage - 21 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
603 $
Precio en la divisa de la subasta 603 USD
Australia Soberano 1916 P en subasta Heritage Eur - 11 de noviembre de 2024
VendedorHeritage Eur
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
510 $
Precio en la divisa de la subasta 476 EUR
Australia Soberano 1916 P en subasta Skanfil Auksjoner AS - 7 de noviembre de 2024
VendedorSkanfil Auksjoner AS
Fecha7 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1916 P en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1916 P en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1916 P en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1916 P en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1916 P en subasta Katz - 26 de julio de 2024
VendedorKatz
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1916 P en subasta Roxbury’s - 20 de julio de 2024
VendedorRoxbury’s
Fecha20 de julio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1916 P en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1916 P en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1916 P en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1916 P en subasta Grün - 14 de mayo de 2024
VendedorGrün
Fecha14 de mayo de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1916 P en subasta Coin Cabinet - 16 de abril de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de abril de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1916 P en subasta Sovereign Rarities - 21 de febrero de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha21 de febrero de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Australia Soberano 1916 P en subasta Coin Cabinet - 23 de enero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha23 de enero de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1916 P en subasta Heritage - 18 de enero de 2024
VendedorHeritage
Fecha18 de enero de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1916 P en subasta Coin Cabinet - 31 de octubre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha31 de octubre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1916 P en subasta Sovereign Rarities - 26 de septiembre de 2023
VendedorSovereign Rarities
Fecha26 de septiembre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Australia Soberano 1916 P en subasta BERLINER MÜNZAUKTION - 23 de septiembre de 2023
VendedorBERLINER MÜNZAUKTION
Fecha23 de septiembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1916 P en subasta Coin Cabinet - 22 de septiembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha22 de septiembre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1916. P?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1916. P es de 820 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1916 con letras P?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1916 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1916. P?

Para vender Soberano del 1916, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

