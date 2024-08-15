flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1905 S (Australia, Eduardo VII)

Anverso Soberano 1905 S - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VIIReverso Soberano 1905 S - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9981 g
  • Oro puro (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC2,778,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominalSoberano
  • Año1905
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:540 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1905 S - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII
Precios de subastas (34)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1905 con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30180 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1080. La subasta tuvo lugar el 15 de agosto de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1905 S en subasta Tennants Auctioneers - 7 de mayo de 2025
VendedorTennants Auctioneers
Fecha7 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
748 $
Precio en la divisa de la subasta 560 GBP
Australia Soberano 1905 S en subasta Heritage - 14 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha14 de noviembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
660 $
Precio en la divisa de la subasta 660 USD
Australia Soberano 1905 S en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 S en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 S en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 S en subasta Mowbray Collectables - 19 de marzo de 2024
VendedorMowbray Collectables
Fecha19 de marzo de 2024
ConservaciónF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 S en subasta HIRSCH - 8 de febrero de 2024
VendedorHIRSCH
Fecha8 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 S en subasta Alexander - 11 de diciembre de 2023
VendedorAlexander
Fecha11 de diciembre de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 S en subasta Alexander - 13 de noviembre de 2023
VendedorAlexander
Fecha13 de noviembre de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia Soberano 1905 S en subasta Coin Cabinet - 18 de octubre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha18 de octubre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 S en subasta Heritage - 23 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de julio de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 S en subasta Jesús Vico - 8 de junio de 2023
VendedorJesús Vico
Fecha8 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 S en subasta Heritage - 25 de mayo de 2023
VendedorHeritage
Fecha25 de mayo de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 S en subasta Coin Cabinet - 13 de diciembre de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de diciembre de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 S en subasta Heritage Eur - 16 de mayo de 2022
VendedorHeritage Eur
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 S en subasta Heritage - 11 de octubre de 2020
VendedorHeritage
Fecha11 de octubre de 2020
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 S en subasta Heritage - 12 de julio de 2020
VendedorHeritage
Fecha12 de julio de 2020
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 S en subasta Spink - 2 de julio de 2020
VendedorSpink
Fecha2 de julio de 2020
ConservaciónVF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 S en subasta Heritage - 17 de mayo de 2020
VendedorHeritage
Fecha17 de mayo de 2020
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 S en subasta Coin Cabinet - 26 de enero de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de enero de 2020
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 S en subasta Baldwin's of St. James's - 20 de marzo de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha20 de marzo de 2019
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Eduardo VII de Soberano del 1905. S?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1905. S es de 540 USD. La moneda contiene 7,3343 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 813,11 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1905 con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1905 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1905. S?

Para vender Soberano del 1905, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
