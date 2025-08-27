flag
5 libras 1902 S (Australia, Eduardo VII)

Anverso 5 libras 1902 S - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VIIReverso 5 libras 1902 S - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso39,9403 g
  • Oro puro (1,1775 oz) 36,6253 g
  • Diámetro36 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada PROOF3

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominal5 libras
  • Año1902
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
¿Dónde vender la moneda de 5 libras del 1902. S?

Para vender 5 libras del 1902, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

