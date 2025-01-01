flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de oro 5 libras de Eduardo VII - Australia

type-coin
type-coin

5 libras 1902

AñoMarcaDescripciónAcuñación PROOFVentasVentas
1902S300
Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de Eduardo VIITodas monedas australianasaustralianas monedas con valor nominal 5 librasSubastas numismáticas