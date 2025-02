Taler 1812 C "Kleiner Lorbeerkranz" (Westfalen, Jérôme Napoléon)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der Westfälisch Münze Taler 1812 "Kleiner Lorbeerkranz" mit Markierung C. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jérôme Napoléon und wurde vom Münzamt in Kassel geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 31220, welches bei Heritage Auctions für 3.840 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Januar 2023.

Erhaltung UNC (20) AU (16) XF (60) VF (69) F (6) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS65 (1) MS64 (1) MS63 (8) MS62 (2) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (2) XF45 (1) VF30 (1) DETAILS (2) Service NGC (11) PCGS (12)

