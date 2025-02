Taler 1811 C "Großer Lorbeerkranz" (Westfalen, Jérôme Napoléon)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der Westfälisch Münze Taler 1811 "Großer Lorbeerkranz" mit Markierung C. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jérôme Napoléon und wurde vom Münzamt in Kassel geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 4342, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 3.600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. März 2022.

Erhaltung UNC (5) AU (16) XF (58) VF (43) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS63 (1) MS62 (1) AU58 (2) AU55 (1) AU50 (1) Service PCGS (2) NGC (4)

