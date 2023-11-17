flag
WestfalenZeitraum:1808-1813 1808-1813

1 Franken 1808 J (Westfalen, Jérôme Napoléon)

Avers 1 Franken 1808 J - Silbermünze Wert - Westfalen, Jérôme NapoléonRevers 1 Franken 1808 J - Silbermünze Wert - Westfalen, Jérôme Napoléon

Foto von: Fritz Rudolf Künker

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandWestfalen
  • ZeitraumJérôme Napoléon
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1808
  • Name & RolleHieronymus Napoléon (König von Westphalen)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2200 USD
Durchschnittspreis (PROOF):9600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1808 J - Silbermünze Wert - Westfalen, Jérôme Napoléon
Silber im Preis der Münze
Aktuell Preis:11,12 USD
Gold im Preis der Münze 1 Franken 1808 J - Silbermünze Wert - Westfalen, Jérôme Napoléon
Auktionspreise (19)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der Westfälisch Münze 1 Franken 1808 mit Markierung J. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jérôme Napoléon und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 135, welches bei Maison Palombo für 14.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Oktober 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Westfalen 1 Franken 1808 J auf der Auktion MDC Monaco - 2. Oktober 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungPF65 NGC
Preis
7040 $
Preis in Auktionswährung 6000 EUR
Westfalen 1 Franken 1808 J auf der Auktion Jean ELSEN - 23. März 2024
Westfalen 1 Franken 1808 J auf der Auktion Jean ELSEN - 23. März 2024
VerkäuferJean ELSEN
Datum23. März 2024
ErhaltungXF
Preis
2064 $
Preis in Auktionswährung 1900 EUR
Westfalen 1 Franken 1808 J auf der Auktion Künker - 17. November 2023
VerkäuferKünker
Datum17. November 2023
ErhaltungAU
Preis
******
******
Westfalen 1 Franken 1808 J auf der Auktion MDC Monaco - 13. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum13. Oktober 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
******
Westfalen 1 Franken 1808 J auf der Auktion Künker - 24. März 2023
VerkäuferKünker
Datum24. März 2023
ErhaltungAU
Preis
******
******
Westfalen 1 Franken 1808 J auf der Auktion Auction World - 29. Januar 2023
VerkäuferAuction World
Datum29. Januar 2023
ErhaltungPF65 NGC
Preis
******
******
Westfalen 1 Franken 1808 J auf der Auktion Künker - 28. September 2022
VerkäuferKünker
Datum28. September 2022
ErhaltungVF
Preis
******
******
Westfalen 1 Franken 1808 J auf der Auktion Künker - 25. März 2022
VerkäuferKünker
Datum25. März 2022
ErhaltungAU
Preis
******
******
Westfalen 1 Franken 1808 J auf der Auktion MDC Monaco - 21. Oktober 2021
VerkäuferMDC Monaco
Datum21. Oktober 2021
ErhaltungPF65 NGC
Preis
******
******
Westfalen 1 Franken 1808 J auf der Auktion Grün - 11. Mai 2021
VerkäuferGrün
Datum11. Mai 2021
ErhaltungAU
Preis
Westfalen 1 Franken 1808 J auf der Auktion Künker - 22. Oktober 2020
VerkäuferKünker
Datum22. Oktober 2020
ErhaltungAU
Preis
******
******
Westfalen 1 Franken 1808 J auf der Auktion Künker - 19. März 2020
VerkäuferKünker
Datum19. März 2020
ErhaltungAU
Preis
******
******
Westfalen 1 Franken 1808 J auf der Auktion Künker - 8. Oktober 2019
VerkäuferKünker
Datum8. Oktober 2019
ErhaltungAU
Preis
******
******
Westfalen 1 Franken 1808 J auf der Auktion Palombo - 22. Oktober 2017
VerkäuferPalombo
Datum22. Oktober 2017
ErhaltungPF65 NGC
Preis
******
******
Westfalen 1 Franken 1808 J auf der Auktion Teutoburger - 9. September 2017
VerkäuferTeutoburger
Datum9. September 2017
ErhaltungVF
Preis
******
******
Westfalen 1 Franken 1808 J auf der Auktion iNumis - 11. Oktober 2016
VerkäuferiNumis
Datum11. Oktober 2016
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
******
Westfalen 1 Franken 1808 J auf der Auktion ALDE & OGN / Guillard - 6. Juni 2016
VerkäuferALDE & OGN / Guillard
Datum6. Juni 2016
ErhaltungXF
Preis
******
******
Westfalen 1 Franken 1808 J auf der Auktion Grün - 18. November 2015
VerkäuferGrün
Datum18. November 2015
ErhaltungXF
Preis
******
******
Westfalen 1 Franken 1808 J auf der Auktion Künker - 7. März 2000
VerkäuferKünker
Datum7. März 2000
ErhaltungAU
Preis
******
******
Beliebte Abschnitte
