WestfalenZeitraum:1808-1813 1808-1813
1 Franken 1808 J (Westfalen, Jérôme Napoléon)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
- Durchmesser23 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandWestfalen
- ZeitraumJérôme Napoléon
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1808
- Name & RolleHieronymus Napoléon (König von Westphalen)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2200 USD
Durchschnittspreis (PROOF):9600 USD
Silber im Preis der Münze
Aktuell Preis:11,12 USD
Auktionspreise (19)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der Westfälisch Münze 1 Franken 1808 mit Markierung J. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jérôme Napoléon und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 135, welches bei Maison Palombo für 14.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Oktober 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungPF65 NGC
Preis
7040 $
Preis in Auktionswährung 6000 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum13. Oktober 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferAuction World
Datum29. Januar 2023
ErhaltungPF65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferALDE & OGN / Guillard
Datum6. Juni 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte