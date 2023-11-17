1 Franken 1808 J (Westfalen, Jérôme Napoléon)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der Westfälisch Münze 1 Franken 1808 mit Markierung J. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jérôme Napoléon und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 135, welches bei Maison Palombo für 14.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Oktober 2017.

