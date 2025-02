20 Franken 1808 C (Westfalen, Jérôme Napoléon)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der Westfälisch Münze 20 Franken 1808 mit Markierung C. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jérôme Napoléon und wurde vom Münzamt in Kassel geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 2598, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 28.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. September 2020.

Erhaltung UNC (3) AU (11) XF (35) VF (76) F (5) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS66 (2) AU55 (3) AU53 (3) AU50 (1) XF45 (6) XF40 (2) Service PCGS (8) NGC (9)

