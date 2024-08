1 Farthing 1837 WW (Großbritannien, Wilhelm IV)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Farthing 1837 mit Markierung WW. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Wilhelm IV und wurde vom Münzamt in Großbritannien (The Royal mint) geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 5473, welches bei Spink UK für 190 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. April 2021.

Erhaltung UNC (9) XF (23) VF (3) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS64 (3) MS63 (5) MS62 (1) XF45 (1) BN (9) Service NGC (4) PCGS (5)

Verkäufer Alle Unternehmen

Alexander (1)

BAC (12)

Baldwin's (2)

CNG (1)

Coinhouse (1)

CoinsNB (2)

Goldberg (1)

Heritage (2)

HERVERA (2)

Künker (2)

Monedalia.es (2)

Noble Numismatics Pty Ltd (2)

Numismatica Ranieri (1)

Russiancoin (2)

Soler y Llach (2)

St James’s (1)

Stack's (1)

WAG (1)