1 Krone 1937 HP (Großbritannien, Georg VI)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1937 mit Markierung HP. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Georg VI und wurde vom Münzamt in London geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 2974, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 33.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Juni 2016.

Erhaltung PROOF (204) UNC (102) AU (50) XF (64) VF (9) Keine Note (23) Erhaltung (slab) MS65 (4) MS64 (15) MS63 (17) MS62 (7) MS61 (1) AU58 (2) PF67 (10) PF66 (38) PF65 (54) PF64 (39) PF63 (17) PF62 (5) PF61 (2) DETAILS (1) CAMEO (49) Service PCGS (91) NGC (125) ANACS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Alexander (4)

Auction World (15)

Auctiones (2)

Aurea (8)

Aureo & Calicó (5)

AURORA (1)

BAC (10)

Baldwin's of St. James's (3)

Cieszyńskie CN (1)

CNG (2)

Coin Cabinet (23)

Coinhouse (10)

CoinsNB (7)

Davissons Ltd. (1)

DNW (5)

Dom Aukcyjny Art Magnat (1)

Emporium Hamburg (1)

Frühwald (6)

GGN (1)

GINZA (1)

Goldberg (14)

Goudwisselkantoor veilingen (1)

Grün (1)

Heritage (95)

Heritage Eur (1)

HERVERA (3)

Höhn (1)

ibercoin (12)

Ibrahim's Collectibles (7)

iNumis (1)

Karamitsos (5)

Katz (35)

Künker (1)

La Galerie Numismatique (1)

London Coins (17)

Luna Coins., Ltd. (2)

Macho & Chlapovič (1)

Melbourne Mint (2)

Monedalia.es (1)

Münz Zentrum Rheinland (1)

Naumann (1)

Nihon (8)

Noble Numismatics Pty Ltd (3)

Nomisma (3)

NOONANS (7)

Numisbalt (3)

Numismática Leilões (4)

Numismatica Luciani (2)

Numismatica Ranieri (1)

NUMMUS Olomouc (1)

Pars Coins (3)

Pesek Auctions (3)

Rare Coins (1)

Rauch (8)

Rio de la Plata (2)

Roma Numismatics (2)

Russiancoin (13)

Soler y Llach (3)

Solidus Numismatik (1)

Sonntag (1)

Sovereign Rarities (5)

Spink (12)

St James’s (9)

Stack's (21)

Stanley Gibbons Baldwin's (4)

Stephen Album (8)

Taisei (1)

Tauler & Fau (6)

UBS (1)

Veilinghuis de Ruiter (1)

Via (1)

Vila Rica Moedas Ltda (1)

VL Nummus (3)

WAG (3)

WCN (4)

WDA - MiM (2)