1/2 Pfund (Halb-Sovereign) 1824 BP (Großbritannien, Georg IV)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Pfund (Halb-Sovereign) 1824 mit Markierung BP. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg IV und wurde vom Münzamt in Großbritannien (The Royal mint) geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 31198, welches bei Heritage Auctions für 12.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. August 2023.

Erhaltung UNC (33) AU (13) XF (28) VF (28) F (15) FR (1) PO (1) Erhaltung (slab) MS65 (4) MS64 (14) MS63 (5) MS62 (5) MS61 (1) AU58 (5) AU55 (2) AU50 (1) XF45 (3) DETAILS (2) Service NGC (33) PCGS (8) ANACS (2)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (9)

Bruun Rasmussen (1)

CMA Auctions (1)

CNG (4)

Coin Cabinet (13)

DNW (3)

Emporium Hamburg (2)

GINZA (1)

Goldberg (6)

Grün (1)

Heritage (19)

HIRSCH (1)

Katz (1)

Künker (11)

Leu (1)

London Coins (1)

Matos, Esteves & Pacheco (1)

Morton & Eden (1)

Münzen Gut-Lynt (1)

Münzenonline (1)

Noble Numismatics Pty Ltd (3)

NOONANS (3)

Numismatica Ars Classica (1)

Numismatica Ars Classica, Zurich (1)

Schulman (1)

SINCONA (5)

Sonntag (1)

Spink (10)

St James’s (6)

Stack's (2)

Stephen Album (2)

Teutoburger (2)

UBS (2)

WAG (2)