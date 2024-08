1 Penny 1825 (Großbritannien, Georg IV)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny 1825 . Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Georg IV und wurde vom Münzamt in Großbritannien (The Royal mint) geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 275, welches bei Baldwin's für 2.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. März 2024.

