1 Krone 1679 "Dritte lorbeerbekrönte Büste" (Großbritannien, Karl II)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1679 "Dritte lorbeerbekrönte Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl II und wurde vom Münzamt in London geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 158, welches bei Baldwin's of St. James's für 7.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Februar 2013.

Erhaltung UNC (1) AU (13) XF (23) VF (45) F (44) VG (2) FR (2) Erhaltung (slab) AU58 (3) AU55 (2) AU53 (3) AU50 (4) XF45 (8) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (5) VF25 (2) F12 (2) VG10 (1) DETAILS (6) Service NGC (31) PCGS (8)

