1 Schilling 1705 "Zweiter Porträttyp". Rosen und Federn in Winkeln (Großbritannien, Anne)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1705 "Zweiter Porträttyp". Rosen und Federn in Winkeln. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Anne und wurde vom Münzamt in London geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 419, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 2.070 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. September 2007.

