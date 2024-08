4000 Baht BE 2524 (1981) "Internationales Jahr des Kindes" (Thailand, Rama IX)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der thailändischen Münze 4000 Baht BE 2524 (1981) "Internationales Jahr des Kindes". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Rama IX. Der Rekordpreis gehört zu Los 682, welches bei London Coins LTD für 8.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Juni 2021.

Erhaltung PROOF (147) UNC (1) Erhaltung (slab) PF70 (3) PF69 (27) PF68 (15) PF67 (6) PF66 (3) PF65 (1) PF64 (2) CAMEO (2) ULTRA CAMEO (55) Service NGC (40) PCGS (17)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auction World (5)

Eurseree (79)

Felzmann (5)

Goldberg (2)

HAYNAULT (1)

Heritage (18)

HIRSCH (1)

Katz (1)

Künker (1)

London Coins (5)

Meister & Sonntag (1)

Numimarket (1)

Rauch (1)

SINCONA (2)

Sonntag (2)

Stack's (14)

Status International (4)

Stephen Album (1)

Teutoburger (3)

WAG (1)