flag
SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022

Münzen von Schweiz 1958

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
50 Franken 1958 B
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
00
Vorderseite
Rückseite
25 Franken 1958 B
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
00
Kategorie
Jahr
Suchen