10 Franken 1922 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Avers 10 Franken 1922 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 10 Franken 1922 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht3,2258 g
  • Reines Gold (0,0933 oz) 2,9032 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,020,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe10 Franken
  • Jahr1922
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 10 Franken 1922 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2275, welches bei SINCONA AG für 11.625 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Mai 2024.

Schweiz 10 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
300 $
Preis in Auktionswährung 240 CHF
Schweiz 10 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
VerkäuferStack's
Datum5. September 2025
ErhaltungMS67 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion WCN - 21. August 2025
VerkäuferWCN
Datum21. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 31. Juli 2025
VerkäuferHeritage
Datum31. Juli 2025
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Niemczyk - 2. Juli 2025
VerkäuferNiemczyk
Datum2. Juli 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 10 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Aurea - 30. Mai 2025
VerkäuferAurea
Datum30. Mai 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Sonntag - 27. Mai 2025
VerkäuferSonntag
Datum27. Mai 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Soler y Llach - 16. Mai 2025
VerkäuferSoler y Llach
Datum16. Mai 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Stack's - 16. Mai 2025
VerkäuferStack's
Datum16. Mai 2025
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Naumann - 4. Mai 2025
VerkäuferNaumann
Datum4. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Casa de Subastas de Madrid - 25. April 2025
VerkäuferCasa de Subastas de Madrid
Datum25. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 15. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 15. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Palombo - 11. April 2025
VerkäuferPalombo
Datum11. April 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Schweiz 10 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion GMA Numismatica Napoli srl - 3. April 2025
VerkäuferGMA Numismatica Napoli srl
Datum3. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 30. März 2025
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum30. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 10 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Rauch - 29. März 2025
VerkäuferRauch
Datum29. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. März 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. März 2025
ErhaltungMS67 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Schweiz 10 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Stack's - 20. September 2025
VerkäuferStack's
Datum20. September 2025
ErhaltungMS67 NGC
Zu versteigern
Schweiz 10 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Stack's - 20. September 2025
VerkäuferStack's
Datum20. September 2025
ErhaltungMS65 NGC
Zu versteigern
Schweiz 10 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion HIRSCH - 26. September 2025
VerkäuferHIRSCH
Datum26. September 2025
ErhaltungAU
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
