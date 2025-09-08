SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
10 Franken 1922 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht3,2258 g
- Reines Gold (0,0933 oz) 2,9032 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,020,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe10 Franken
- Jahr1922
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (644)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 10 Franken 1922 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2275, welches bei SINCONA AG für 11.625 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Mai 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
