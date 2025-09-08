flag
10 Franken 1916 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Avers 10 Franken 1916 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 10 Franken 1916 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht3,2258 g
  • Reines Gold (0,0933 oz) 2,9032 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC130,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe10 Franken
  • Jahr1916
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (127)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 10 Franken 1916 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3069, welches bei SINCONA AG für 7.560 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Schweiz 10 Franken 1916 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
375 $
Preis in Auktionswährung 300 CHF
Schweiz 10 Franken 1916 B "Vreneli" auf der Auktion WAG - 11. Mai 2025
VerkäuferWAG
Datum11. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
349 $
Preis in Auktionswährung 310 EUR
Schweiz 10 Franken 1916 B "Vreneli" auf der Auktion COINSNET - 30. März 2025
VerkäuferCOINSNET
Datum30. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1916 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1916 B "Vreneli" auf der Auktion Aurea - 12. Dezember 2024
VerkäuferAurea
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1916 B "Vreneli" auf der Auktion Nomisma Aste - 17. November 2024
VerkäuferNomisma Aste
Datum17. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 10 Franken 1916 B "Vreneli" auf der Auktion Rzeszowski DA - 10. November 2024
VerkäuferRzeszowski DA
Datum10. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1916 B "Vreneli" auf der Auktion WAG - 6. Oktober 2024
VerkäuferWAG
Datum6. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1916 B "Vreneli" auf der Auktion Auctiones - 16. Juni 2024
VerkäuferAuctiones
Datum16. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1916 B "Vreneli" auf der Auktion Auctiones - 16. Juni 2024
VerkäuferAuctiones
Datum16. Juni 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1916 B "Vreneli" auf der Auktion Hermes Auctions - 11. Juni 2024
VerkäuferHermes Auctions
Datum11. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1916 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 30. April 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. April 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1916 B "Vreneli" auf der Auktion Stack's - 1. März 2024
VerkäuferStack's
Datum1. März 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1916 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 26. Februar 2024
VerkäuferLeu
Datum26. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1916 B "Vreneli" auf der Auktion Inasta - 8. Februar 2024
VerkäuferInasta
Datum8. Februar 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1916 B "Vreneli" auf der Auktion Rhenumis - 16. Januar 2024
VerkäuferRhenumis
Datum16. Januar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1916 B "Vreneli" auf der Auktion Teutoburger - 4. Dezember 2023
VerkäuferTeutoburger
Datum4. Dezember 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1916 B "Vreneli" auf der Auktion Teutoburger - 4. Dezember 2023
VerkäuferTeutoburger
Datum4. Dezember 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1916 B "Vreneli" auf der Auktion WAG - 12. November 2023
VerkäuferWAG
Datum12. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1916 B "Vreneli" auf der Auktion Auctiones - 17. September 2023
VerkäuferAuctiones
Datum17. September 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1916 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 13. Juli 2023
VerkäuferLeu
Datum13. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
