SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
10 Franken 1916 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht3,2258 g
- Reines Gold (0,0933 oz) 2,9032 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC130,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe10 Franken
- Jahr1916
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 10 Franken 1916 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3069, welches bei SINCONA AG für 7.560 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHermes Auctions
Datum11. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. April 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
