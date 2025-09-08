10 Franken 1916 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 10 Franken 1916 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3069, welches bei SINCONA AG für 7.560 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2018.

