10 Franken 1914 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Avers 10 Franken 1914 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 10 Franken 1914 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: Leu Numismatik

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht3,2258 g
  • Reines Gold (0,0933 oz) 2,9032 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC200,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe10 Franken
  • Jahr1914
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (93)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 10 Franken 1914 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3068, welches bei SINCONA AG für 7.102 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Schweiz 10 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
300 $
Preis in Auktionswährung 240 CHF
Schweiz 10 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Aurea - 12. Dezember 2024
VerkäuferAurea
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungAU
Preis
209 $
Preis in Auktionswährung 5000 CZK
Schweiz 10 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Chaponnière - 8. Dezember 2024
VerkäuferChaponnière
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 31. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Astarte S.A. - 29. Oktober 2024
VerkäuferAstarte S.A.
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion WAG - 6. Oktober 2024
VerkäuferWAG
Datum6. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Wójcicki - 5. Oktober 2024
VerkäuferWójcicki
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Pesek Auctions - 26. September 2024
VerkäuferPesek Auctions
Datum26. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Hermes Auctions - 2. Juli 2024
VerkäuferHermes Auctions
Datum2. Juli 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Astarte S.A. - 12. Mai 2024
VerkäuferAstarte S.A.
Datum12. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Schulman - 27. März 2024
VerkäuferSchulman
Datum27. März 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion WAG - 10. März 2024
VerkäuferWAG
Datum10. März 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 26. Februar 2024
VerkäuferLeu
Datum26. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Auctiones - 17. September 2023
VerkäuferAuctiones
Datum17. September 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 13. Juli 2023
VerkäuferLeu
Datum13. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Katz - 29. Juni 2023
VerkäuferKatz
Datum29. Juni 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion iBelgica - 21. Juni 2023
VerkäuferiBelgica
Datum21. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Auctiones - 18. Juni 2023
VerkäuferAuctiones
Datum18. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion VL Nummus - 22. April 2023
VerkäuferVL Nummus
Datum22. April 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2022
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
