SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
10 Franken 1914 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Foto von: Leu Numismatik
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht3,2258 g
- Reines Gold (0,0933 oz) 2,9032 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC200,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe10 Franken
- Jahr1914
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (93)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 10 Franken 1914 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3068, welches bei SINCONA AG für 7.102 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferChaponnière
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferPesek Auctions
Datum26. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHermes Auctions
Datum2. Juli 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...5
Beliebte Abschnitte