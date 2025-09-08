flag
10 Franken 1913 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Avers 10 Franken 1913 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 10 Franken 1913 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: Leu Numismatik

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht3,2258 g
  • Reines Gold (0,0933 oz) 2,9032 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC600,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe10 Franken
  • Jahr1913
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (199)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 10 Franken 1913 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2017, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 1.469 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. August 2014.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Schweiz 10 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
300 $
Preis in Auktionswährung 240 CHF
Schweiz 10 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 10. Juli 2025
VerkäuferLeu
Datum10. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
277 $
Preis in Auktionswährung 220 CHF
Schweiz 10 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 10. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Juni 2025
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage Eur - 19. Mai 2025
VerkäuferHeritage Eur
Datum19. Mai 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Skanfil Auksjoner AS - 25. April 2025
VerkäuferSkanfil Auksjoner AS
Datum25. April 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Schulman - 25. März 2025
VerkäuferSchulman
Datum25. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Nomisma - 14. März 2025
VerkäuferNomisma
Datum14. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion VL Nummus - 11. Januar 2025
VerkäuferVL Nummus
Datum11. Januar 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Aurea - 12. Dezember 2024
VerkäuferAurea
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Bertolami - 12. Dezember 2024
VerkäuferBertolami
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 10. Dezember 2024
VerkäuferLeu
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 29. November 2024
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum29. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Rzeszowski DA - 10. November 2024
VerkäuferRzeszowski DA
Datum10. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Stephen Album - 22. September 2024
VerkäuferStephen Album
Datum22. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 17. Juli 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum17. Juli 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Hermes Auctions - 11. Juli 2024
VerkäuferHermes Auctions
Datum11. Juli 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Rhenumis - 11. Juli 2024
VerkäuferRhenumis
Datum11. Juli 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Katz - 28. Juni 2024
VerkäuferKatz
Datum28. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Katz - 28. Juni 2024
VerkäuferKatz
Datum28. Juni 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Hermes Auctions - 18. Juni 2024
VerkäuferHermes Auctions
Datum18. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Schweiz 10 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Teutoburger - 13. September 2025
VerkäuferTeutoburger
Datum13. September 2025
ErhaltungAU
Zu versteigern
