SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
10 Franken 1913 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Foto von: Leu Numismatik
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht3,2258 g
- Reines Gold (0,0933 oz) 2,9032 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC600,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe10 Franken
- Jahr1913
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (199)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 10 Franken 1913 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2017, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 1.469 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. August 2014.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSkanfil Auksjoner AS
Datum25. April 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum29. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum17. Juli 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHermes Auctions
Datum11. Juli 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...10
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte