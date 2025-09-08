10 Franken 1913 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 10 Franken 1913 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2017, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 1.469 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. August 2014.

