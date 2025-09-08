flag
10 Franken 1912 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Avers 10 Franken 1912 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 10 Franken 1912 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht3,2258 g
  • Reines Gold (0,0933 oz) 2,9032 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC200,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe10 Franken
  • Jahr1912
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 10 Franken 1912 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3067, welches bei SINCONA AG für 7.102 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2018.

Schweiz 10 Franken 1912 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
375 $
Preis in Auktionswährung 300 CHF
Schweiz 10 Franken 1912 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 10. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Juni 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
550 $
Preis in Auktionswährung 550 USD
Schweiz 10 Franken 1912 B "Vreneli" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 21. März 2025
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1912 B "Vreneli" auf der Auktion VL Nummus - 11. Januar 2025
VerkäuferVL Nummus
Datum11. Januar 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1912 B "Vreneli" auf der Auktion Aurea - 12. Dezember 2024
VerkäuferAurea
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1912 B "Vreneli" auf der Auktion Hermes Auctions - 25. Juni 2024
VerkäuferHermes Auctions
Datum25. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1912 B "Vreneli" auf der Auktion WAG - 16. Juni 2024
VerkäuferWAG
Datum16. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1912 B "Vreneli" auf der Auktion Astarte S.A. - 9. Juni 2024
VerkäuferAstarte S.A.
Datum9. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1912 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 26. Februar 2024
VerkäuferLeu
Datum26. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1912 B "Vreneli" auf der Auktion Numisbalt - 11. Februar 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Februar 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1912 B "Vreneli" auf der Auktion Inasta - 8. Februar 2024
VerkäuferInasta
Datum8. Februar 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1912 B "Vreneli" auf der Auktion Via - 18. Dezember 2023
VerkäuferVia
Datum18. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1912 B "Vreneli" auf der Auktion Künker - 8. Dezember 2023
VerkäuferKünker
Datum8. Dezember 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1912 B "Vreneli" auf der Auktion WAG - 12. November 2023
VerkäuferWAG
Datum12. November 2023
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 10 Franken 1912 B "Vreneli" auf der Auktion Bruun Rasmussen - 15. Oktober 2023
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum15. Oktober 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1912 B "Vreneli" auf der Auktion Auctiones - 17. September 2023
VerkäuferAuctiones
Datum17. September 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1912 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 13. Juli 2023
VerkäuferLeu
Datum13. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1912 B "Vreneli" auf der Auktion Auctiones - 18. Juni 2023
VerkäuferAuctiones
Datum18. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1912 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2023
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1912 B "Vreneli" auf der Auktion Davissons Ltd. - 17. Mai 2023
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum17. Mai 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1912 B "Vreneli" auf der Auktion VL Nummus - 22. April 2023
VerkäuferVL Nummus
Datum22. April 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
