10 Franken 1912 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 10 Franken 1912 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3067, welches bei SINCONA AG für 7.102 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2018.

Erhaltung UNC (10) AU (12) XF (49) VF (10) Keine Note (4) Erhaltung (slab) MS64 (2) MS63 (2) MS62 (2) AU58 (2) DETAILS (1) Service NGC (6) PCGS (2)

Verkäufer Alle Unternehmen

Alexander (1)

Artemide Aste (2)

Astarte S.A. (1)

Auctiones (6)

Aurea (2)

Aureo & Calicó (2)

Bruun Rasmussen (1)

Cayón (2)

Chaponnière (1)

Chaponnière & Hess-Divo (1)

Davissons Ltd. (1)

Eeckhout (1)

GMA Numismatica Napoli srl (1)

Goldberg (3)

Heritage (7)

Heritage Eur (1)

Hermes Auctions (1)

HERVERA (3)

Hess Divo (1)

HIRSCH (2)

Inasta (1)

iNumis (1)

Jean ELSEN (2)

Künker (2)

Leu (5)

Lugdunum (3)

Montenegro (2)

Noble Numismatics Pty Ltd (2)

Nomisma (1)

Numisbalt (2)

Numisma - Portugal (1)

Rauch (1)

Reinhard Fischer (1)

SINCONA (1)

Soler y Llach (3)

Status International (1)

Teutoburger (7)

Via (2)

VL Nummus (4)

WAG (3)