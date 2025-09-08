SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
10 Franken 1912 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht3,2258 g
- Reines Gold (0,0933 oz) 2,9032 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC200,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe10 Franken
- Jahr1912
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (85)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 10 Franken 1912 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3067, welches bei SINCONA AG für 7.102 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHermes Auctions
Datum25. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Februar 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...5
Beliebte Abschnitte