4 Reales 1809 C MP (Spanien, Ferdinand VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der spanischen Münze 4 Reales 1809 mit Markierung C MP. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Ferdinand VII und wurde vom Münzamt in Katalonien geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 348, welches bei Aureo & Calicó, S.L. für 2.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. März 2022.

Erhaltung UNC (1) AU (3) XF (15) VF (12) F (8)

Verkäufer Alle Unternehmen

Aureo & Calicó (12)

Baldwin's (1)

Cayón (5)

Herrero (2)

HERVERA (4)

ibercoin (1)

Jesús Vico (5)

SINCONA (1)

Soler y Llach (6)

Tauler & Fau (2)