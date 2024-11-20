SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1/2 Pfund (Transvaal) 1896 (Südafrika, Transvaal-Republik)
Spezifikation
- MetallGold (0,916)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1176 oz) 3,6585 g
- Durchmesser19,4 mm
- RandGeriffelter
- Auflage UNC104,000
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumTransvaal-Republik
- Wertangabe1/2 Pfund (Transvaal)
- Jahr1896
- MünzstätteBerlin
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:510 USD
Auktionspreise (110)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Berlin geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30582, welches bei Heritage Auctions für 5.170 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. September 2015.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
2340 $
Preis in Auktionswährung 2340 USD
VerkäuferFellows Auctioneers Ltd
Datum29. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis


VerkäuferHeritage
Datum21. Dezember 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis


