1/2 Pfund (Transvaal) 1896 (Südafrika, Transvaal-Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Berlin geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30582, welches bei Heritage Auctions für 5.170 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. September 2015.

Erhaltung UNC (8) AU (39) XF (33) VF (29) F (1) Erhaltung (slab) MS62 (2) MS61 (2) AU58 (6) AU55 (12) AU53 (5) AU50 (7) XF45 (12) VF35 (1) VF30 (1) DETAILS (6) Service NGC (36) PCGS (16) ANACS (1) ICG (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Casa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea (1)

Chaponnière (1)

Coin Cabinet (1)

Dorotheum (1)

Emporium Hamburg (2)

Fellows Auctioneers Ltd (1)

Felzmann (1)

Gorny & Mosch (1)

Grün (3)

Heritage (49)

Heritage Eur (2)

Hess Divo (1)

HIRSCH (2)

Jean ELSEN (2)

Katz (3)

Künker (5)

Möller (1)

Numis.be (1)

Numismática Leilões (1)

Palombo (1)

Rhenumis (1)

Roma Numismatics (3)

Schulman (5)

Sedwick (1)

SINCONA (2)

Sonntag (1)

Spink (1)

Stack's (8)

Teutoburger (1)

UBS (1)

V. GADOURY (1)

Varesi (1)

WAG (3)

Warin Global Investments (1)