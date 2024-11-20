flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

1/2 Pfund (Transvaal) 1896 (Südafrika, Transvaal-Republik)

Avers 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-RepublikRevers 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik

Foto von: Casa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea

Spezifikation

  • MetallGold (0,916)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1176 oz) 3,6585 g
  • Durchmesser19,4 mm
  • RandGeriffelter
  • Auflage UNC104,000

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumTransvaal-Republik
  • Wertangabe1/2 Pfund (Transvaal)
  • Jahr1896
  • MünzstätteBerlin
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:510 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik
Auktionspreise (110)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Berlin geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30582, welches bei Heritage Auctions für 5.170 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. September 2015.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
2340 $
Preis in Auktionswährung 2340 USD
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Möller - 20. November 2024
VerkäuferMöller
Datum20. November 2024
ErhaltungVF
Preis
339 $
Preis in Auktionswährung 320 EUR
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Jean ELSEN - 16. November 2024
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Jean ELSEN - 16. November 2024
VerkäuferJean ELSEN
Datum16. November 2024
ErhaltungF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Stack's - 1. November 2024
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Stack's - 1. November 2024
VerkäuferStack's
Datum1. November 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Heritage - 31. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Stack's - 23. August 2024
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Stack's - 23. August 2024
VerkäuferStack's
Datum23. August 2024
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Heritage - 13. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum13. Juni 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Casa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea - 1. März 2024
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Casa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea - 1. März 2024
VerkäuferCasa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea
Datum1. März 2024
ErhaltungXF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Fellows Auctioneers Ltd - 29. Februar 2024
VerkäuferFellows Auctioneers Ltd
Datum29. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Heritage - 21. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum21. Dezember 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion SINCONA - 26. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum26. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Coin Cabinet - 10. Oktober 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum10. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Spink - 28. September 2023
VerkäuferSpink
Datum28. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Varesi - 20. September 2023
VerkäuferVaresi
Datum20. September 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Stack's - 25. August 2023
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Stack's - 25. August 2023
VerkäuferStack's
Datum25. August 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Roma Numismatics - 3. August 2023
VerkäuferRoma Numismatics
Datum3. August 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Stack's - 19. Mai 2023
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Stack's - 19. Mai 2023
VerkäuferStack's
Datum19. Mai 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Stack's - 20. Januar 2023
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Stack's - 20. Januar 2023
VerkäuferStack's
Datum20. Januar 2023
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Schulman - 15. Dezember 2022
VerkäuferSchulman
Datum15. Dezember 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Sonntag - 28. November 2022
VerkäuferSonntag
Datum28. November 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Emporium Hamburg - 17. November 2022
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum17. November 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SüdafrikaMünzkatalog der Transvaal-RepublikMünzen aus von Südafrika 1896Alle Südafrikanische MünzenSüdafrikanische Gold MünzenSüdafrikanische Münzen 1/2 Pfund (Transvaal)Numismatische Auktionen