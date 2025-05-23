SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1/2 Pfund (Transvaal) 1895 (Südafrika, Transvaal-Republik)
Spezifikation
- MetallGold (0,916)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1176 oz) 3,6585 g
- Durchmesser19,4 mm
- RandGeriffelter
- Auflage UNC135,000
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumTransvaal-Republik
- Wertangabe1/2 Pfund (Transvaal)
- Jahr1895
- MünzstätteBerlin
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:440 USD
Auktionspreise (211)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund (Transvaal) 1895 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Berlin geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31834, welches bei Heritage Auctions für 10.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. April 2019.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferWarin Global Investments
Datum23. Mai 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
316 $
Preis in Auktionswährung 280 EUR
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum24. November 2023
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum24. November 2023
ErhaltungVF
Preis
