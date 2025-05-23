1/2 Pfund (Transvaal) 1895 (Südafrika, Transvaal-Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund (Transvaal) 1895 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Berlin geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31834, welches bei Heritage Auctions für 10.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. April 2019.

