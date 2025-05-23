flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

1/2 Pfund (Transvaal) 1895 (Südafrika, Transvaal-Republik)

Avers 1/2 Pfund (Transvaal) 1895 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-RepublikRevers 1/2 Pfund (Transvaal) 1895 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik

Foto von: Soler y Llach S.L.

Spezifikation

  • MetallGold (0,916)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1176 oz) 3,6585 g
  • Durchmesser19,4 mm
  • RandGeriffelter
  • Auflage UNC135,000

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumTransvaal-Republik
  • Wertangabe1/2 Pfund (Transvaal)
  • Jahr1895
  • MünzstätteBerlin
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:440 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Pfund (Transvaal) 1895 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik
Auktionspreise (211)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund (Transvaal) 1895 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Berlin geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31834, welches bei Heritage Auctions für 10.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. April 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
