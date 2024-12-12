SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1/2 Pfund (Transvaal) 1894 (Südafrika, Transvaal-Republik)
Spezifikation
- MetallGold (0,916)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1176 oz) 3,6585 g
- Durchmesser19,4 mm
- RandGeriffelter
- Auflage UNC39,000
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumTransvaal-Republik
- Wertangabe1/2 Pfund (Transvaal)
- Jahr1894
- MünzstätteBerlin
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:420 USD
Auktionspreise (110)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund (Transvaal) 1894 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Berlin geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 25070, welches bei Heritage Auctions für 11.163 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Januar 2014.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage Eur
Datum23. Mai 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
1579 $
Preis in Auktionswährung 1400 EUR
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. April 2024
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferOslo Myntgalleri
Datum26. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
