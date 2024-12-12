flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

1/2 Pfund (Transvaal) 1894 (Südafrika, Transvaal-Republik)

Avers 1/2 Pfund (Transvaal) 1894 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-RepublikRevers 1/2 Pfund (Transvaal) 1894 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallGold (0,916)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1176 oz) 3,6585 g
  • Durchmesser19,4 mm
  • RandGeriffelter
  • Auflage UNC39,000

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumTransvaal-Republik
  • Wertangabe1/2 Pfund (Transvaal)
  • Jahr1894
  • MünzstätteBerlin
  • MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:420 USD
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund (Transvaal) 1894 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Berlin geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 25070, welches bei Heritage Auctions für 11.163 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Januar 2014.

Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Heritage Eur - 23. Mai 2025
VerkäuferHeritage Eur
Datum23. Mai 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
1579 $
Preis in Auktionswährung 1400 EUR
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
1800 $
Preis in Auktionswährung 1800 USD
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Emporium Hamburg - 12. Dezember 2024
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungAU
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion CNG - 11. September 2024
VerkäuferCNG
Datum11. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Spink - 26. Juni 2024
VerkäuferSpink
Datum26. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Heritage - 16. Mai 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Mai 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Coin Cabinet - 30. April 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. April 2024
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Schulman - 28. März 2024
VerkäuferSchulman
Datum28. März 2024
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Jean ELSEN - 23. März 2024
VerkäuferJean ELSEN
Datum23. März 2024
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Spink - 26. Januar 2024
VerkäuferSpink
Datum26. Januar 2024
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Oslo Myntgalleri - 26. November 2023
VerkäuferOslo Myntgalleri
Datum26. November 2023
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Münzenonline - 24. November 2023
VerkäuferMünzenonline
Datum24. November 2023
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Heritage Eur - 17. November 2023
VerkäuferHeritage Eur
Datum17. November 2023
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Stack's - 3. November 2023
VerkäuferStack's
Datum3. November 2023
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Coin Cabinet - 10. Oktober 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum10. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Spink - 28. September 2023
VerkäuferSpink
Datum28. September 2023
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Spink - 28. September 2023
VerkäuferSpink
Datum28. September 2023
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Heritage - 19. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. Juli 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Münzen Gut-Lynt - 25. Juni 2023
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum25. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Heritage - 25. Mai 2023
VerkäuferHeritage
Datum25. Mai 2023
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
Wo zu kaufen?
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Heritage - 15. September 2025
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2025
ErhaltungVF35 NGC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
