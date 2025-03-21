flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

1 Pfund 1960 (Südafrika, Elisabeth II)

Avers 1 Pfund 1960 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth IIRevers 1 Pfund 1960 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth II

Foto von: Heritage Auctions

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • Auflage UNC3,111
  • Auflage PROOF1,950

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumElisabeth II
  • Wertangabe1 Pfund
  • Jahr1960
  • Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:440 USD
Durchschnittspreis (PROOF):530 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Pfund 1960 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth II
Auktionspreise (16)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund 1960 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22269, welches bei Heritage Auctions für 960 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika 1 Pfund 1960 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 21. März 2025
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
630 $
Preis in Auktionswährung 1000 AUD
Südafrika 1 Pfund 1960 auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Januar 2025
ErhaltungPF66 NGC
Preis
747 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
Südafrika 1 Pfund 1960 auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungPF67 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1960 auf der Auktion St James’s - 19. Oktober 2023
Südafrika 1 Pfund 1960 auf der Auktion St James’s - 19. Oktober 2023
VerkäuferSt James’s
Datum19. Oktober 2023
ErhaltungPF66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1960 auf der Auktion Heritage - 24. März 2022
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2022
ErhaltungPF66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1960 auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1960 auf der Auktion Stack's - 24. Februar 2022
Südafrika 1 Pfund 1960 auf der Auktion Stack's - 24. Februar 2022
VerkäuferStack's
Datum24. Februar 2022
ErhaltungPF66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1960 auf der Auktion Stephen Album - 23. Januar 2022
VerkäuferStephen Album
Datum23. Januar 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1960 auf der Auktion Rhenumis - 28. Mai 2021
VerkäuferRhenumis
Datum28. Mai 2021
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1960 auf der Auktion Schulman - 20. Oktober 2020
VerkäuferSchulman
Datum20. Oktober 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1960 auf der Auktion Heritage - 27. Dezember 2018
Südafrika 1 Pfund 1960 auf der Auktion Heritage - 27. Dezember 2018
VerkäuferHeritage
Datum27. Dezember 2018
ErhaltungPF63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1960 auf der Auktion Auction World - 15. Juli 2018
VerkäuferAuction World
Datum15. Juli 2018
ErhaltungPF66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1960 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 9. Februar 2016
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum9. Februar 2016
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1960 auf der Auktion Teutoburger - 10. September 2015
VerkäuferTeutoburger
Datum10. September 2015
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1960 auf der Auktion Teutoburger - 27. Februar 2015
VerkäuferTeutoburger
Datum27. Februar 2015
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1960 auf der Auktion Heritage - 25. Oktober 2012
Südafrika 1 Pfund 1960 auf der Auktion Heritage - 25. Oktober 2012
VerkäuferHeritage
Datum25. Oktober 2012
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SüdafrikaMünzkatalog von Elisabeth IIMünzen aus von Südafrika 1960Alle Südafrikanische MünzenSüdafrikanische Gold MünzenSüdafrikanische Münzen 1 PfundNumismatische Auktionen