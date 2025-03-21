1 Pfund 1960 (Südafrika, Elisabeth II)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund 1960 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22269, welches bei Heritage Auctions für 960 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Dezember 2024.

Erhaltung PROOF (9) UNC (5) AU (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) PF67 (1) PF66 (5) PF63 (1) Service NGC (5) PCGS (2)