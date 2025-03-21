SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1 Pfund 1960 (Südafrika, Elisabeth II)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- Auflage UNC3,111
- Auflage PROOF1,950
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumElisabeth II
- Wertangabe1 Pfund
- Jahr1960
- Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
- MünzstättePretoria
- MünztypAnlagemünzen
Durchschnittspreis:440 USD
Durchschnittspreis (PROOF):530 USD
Auktionspreise (16)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund 1960 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22269, welches bei Heritage Auctions für 960 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Dezember 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
630 $
Preis in Auktionswährung 1000 AUD
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Januar 2025
ErhaltungPF66 NGC
Preis
747 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
VerkäuferSchulman
Datum20. Oktober 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferAuction World
Datum15. Juli 2018
ErhaltungPF66 PCGS
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum9. Februar 2016
ErhaltungPROOF
Preis
