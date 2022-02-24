SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1 Pfund 1956 (Südafrika, Elisabeth II)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- Auflage PROOF508
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumElisabeth II
- Wertangabe1 Pfund
- Jahr1956
- Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
- MünzstättePretoria
- MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):650 USD
Auktionspreise (9)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund 1956 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 321, welches bei St James’s Auctions für 1.500 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Januar 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungPF67 NGC
Preis
1500 $
Preis in Auktionswährung 1500 USD
VerkäuferCoin Cabinet
Datum23. Februar 2020
ErhaltungPF67 PCGS
Preis
VerkäuferV. GADOURY
Datum16. November 2018
ErhaltungPF67 PCGS
Preis
