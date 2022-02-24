1 Pfund 1956 (Südafrika, Elisabeth II)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund 1956 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 321, welches bei St James’s Auctions für 1.500 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Januar 2025.

