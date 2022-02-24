flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

1 Pfund 1956 (Südafrika, Elisabeth II)

Avers 1 Pfund 1956 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth IIRevers 1 Pfund 1956 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth II

Foto von: Dr. Reinhard Fischer Auktionen

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • Auflage PROOF508

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumElisabeth II
  • Wertangabe1 Pfund
  • Jahr1956
  • Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):650 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Pfund 1956 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth II
Auktionspreise (9)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund 1956 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 321, welches bei St James’s Auctions für 1.500 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Januar 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika 1 Pfund 1956 auf der Auktion St James’s - 15. Januar 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungPF67 NGC
Preis
1500 $
Preis in Auktionswährung 1500 USD
Südafrika 1 Pfund 1956 auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungPF65 NGC
Preis
750 $
Preis in Auktionswährung 750 USD
Südafrika 1 Pfund 1956 auf der Auktion Heritage - 24. März 2022
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2022
ErhaltungPF64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1956 auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungPF63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1956 auf der Auktion Coin Cabinet - 23. Februar 2020
VerkäuferCoin Cabinet
Datum23. Februar 2020
ErhaltungPF67 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1956 auf der Auktion V. GADOURY - 16. November 2018
VerkäuferV. GADOURY
Datum16. November 2018
ErhaltungPF67 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1956 auf der Auktion Heritage - 1. November 2018
Südafrika 1 Pfund 1956 auf der Auktion Heritage - 1. November 2018
VerkäuferHeritage
Datum1. November 2018
ErhaltungPF63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1956 auf der Auktion Reinhard Fischer - 19. Mai 2018
VerkäuferReinhard Fischer
Datum19. Mai 2018
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1956 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 20. Mai 2015
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum20. Mai 2015
ErhaltungPF66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SüdafrikaMünzkatalog von Elisabeth IIMünzen aus von Südafrika 1956Alle Südafrikanische MünzenSüdafrikanische Gold MünzenSüdafrikanische Münzen 1 PfundNumismatische Auktionen