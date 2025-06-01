flag
1 Pfund 1955 (Südafrika, Elisabeth II)

Avers 1 Pfund 1955 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth IIRevers 1 Pfund 1955 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth II

Foto von: Emporium Hamburg

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • Auflage PROOF900

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumElisabeth II
  • Wertangabe1 Pfund
  • Jahr1955
  • Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypAnlagemünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund 1955 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1153, welches bei London Coins LTD für 700 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. Mai 2025.

VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungPF65 NGC
Preis
Südafrika 1 Pfund 1955 auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
942 $
Preis in Auktionswährung 700 GBP
Südafrika 1 Pfund 1955 auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungPF67 NGC
Preis
900 $
Preis in Auktionswährung 900 USD
