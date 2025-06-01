SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1 Pfund 1955 (Südafrika, Elisabeth II)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- Auflage PROOF900
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumElisabeth II
- Wertangabe1 Pfund
- Jahr1955
- Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
- MünzstättePretoria
- MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:400 USD
Durchschnittspreis (PROOF):480 USD
Auktionspreise (13)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund 1955 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1153, welches bei London Coins LTD für 700 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. Mai 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
