Südafrika

1/2 Pfund 1960 (Südafrika, Elisabeth II)

Avers 1/2 Pfund 1960 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth IIRevers 1/2 Pfund 1960 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth II

Foto von: Heritage Auctions

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,944 g
  • Reines Gold (0,1163 oz) 3,6166 g
  • Durchmesser19,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC3,002
  • Auflage PROOF1,950

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumElisabeth II
  • Wertangabe1/2 Pfund
  • Jahr1960
  • Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:230 USD
Durchschnittspreis (PROOF):250 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Pfund 1960 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth II
Auktionspreise (17)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund 1960 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22267, welches bei Heritage Auctions für 432 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungPF67 NGC
Preis
Südafrika 1/2 Pfund 1960 auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Januar 2025
ErhaltungPF66 NGC
Preis
342 $
Preis in Auktionswährung 275 GBP
Südafrika 1/2 Pfund 1960 auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungPF67 NGC
Preis
432 $
Preis in Auktionswährung 432 USD
Südafrika 1/2 Pfund 1960 auf der Auktion Katz - 15. Mai 2022
VerkäuferKatz
Datum15. Mai 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1960 auf der Auktion Stephen Album - 23. Januar 2022
VerkäuferStephen Album
Datum23. Januar 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1960 auf der Auktion Frühwald - 2. Juli 2021
VerkäuferFrühwald
Datum2. Juli 2021
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1960 auf der Auktion Schulman - 20. Oktober 2020
VerkäuferSchulman
Datum20. Oktober 2020
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum28. Oktober 2018
ErhaltungPF67 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum21. Dezember 2017
ErhaltungPF67 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1960 auf der Auktion Teutoburger - 3. Dezember 2016
VerkäuferTeutoburger
Datum3. Dezember 2016
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1960 auf der Auktion Bolaffi - 19. Dezember 2015
VerkäuferBolaffi
Datum19. Dezember 2015
ErhaltungKeine Note
Preis
Südafrika 1/2 Pfund 1960 auf der Auktion Teutoburger - 5. Dezember 2015
VerkäuferTeutoburger
Datum5. Dezember 2015
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum14. April 2015
ErhaltungPF65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum18. Oktober 2012
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1960 auf der Auktion Hess Divo - 26. Oktober 2011
VerkäuferHess Divo
Datum26. Oktober 2011
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1960 auf der Auktion Künker - 11. März 2005
VerkäuferKünker
Datum11. März 2005
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
