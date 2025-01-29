SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1/2 Pfund 1960 (Südafrika, Elisabeth II)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,944 g
- Reines Gold (0,1163 oz) 3,6166 g
- Durchmesser19,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC3,002
- Auflage PROOF1,950
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumElisabeth II
- Wertangabe1/2 Pfund
- Jahr1960
- Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
- MünzstättePretoria
- MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:230 USD
Durchschnittspreis (PROOF):250 USD
Auktionspreise (17)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund 1960 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22267, welches bei Heritage Auctions für 432 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Dezember 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Januar 2025
ErhaltungPF66 NGC
Preis
342 $
Preis in Auktionswährung 275 GBP
Beliebte Abschnitte