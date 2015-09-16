1/2 Pfund 1956 (Südafrika, Elisabeth II)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund 1956 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 35047, welches bei Heritage Auctions für 840 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. September 2018.

Erhaltung PROOF (7) UNC (1) Erhaltung (slab) PF67 (2) PF66 (2) PF64 (2) CAMEO (4) Service NGC (3) PCGS (3)