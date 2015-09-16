flag
1/2 Pfund 1956 (Südafrika, Elisabeth II)

Avers 1/2 Pfund 1956 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth IIRevers 1/2 Pfund 1956 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth II

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,944 g
  • Reines Gold (0,1163 oz) 3,6166 g
  • Durchmesser19,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage PROOF508

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumElisabeth II
  • Wertangabe1/2 Pfund
  • Jahr1956
  • Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:480 USD
Durchschnittspreis (PROOF):300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Pfund 1956 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth II
Auktionspreise (8)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund 1956 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 35047, welches bei Heritage Auctions für 840 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. September 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika 1/2 Pfund 1956 auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungPF66 CAMEO NGC
Preis
380 $
Preis in Auktionswährung 380 USD
Südafrika 1/2 Pfund 1956 auf der Auktion V. GADOURY - 16. November 2018
VerkäuferV. GADOURY
Datum16. November 2018
ErhaltungPF66 PCGS
Preis
364 $
Preis in Auktionswährung 320 EUR
Südafrika 1/2 Pfund 1956 auf der Auktion Heritage - 1. November 2018
Südafrika 1/2 Pfund 1956 auf der Auktion Heritage - 1. November 2018
VerkäuferHeritage
Datum1. November 2018
ErhaltungPF64 CAMEO NGC
Preis
Südafrika 1/2 Pfund 1956 auf der Auktion Goldberg - 16. September 2015
Südafrika 1/2 Pfund 1956 auf der Auktion Goldberg - 16. September 2015
VerkäuferGoldberg
Datum16. September 2015
ErhaltungPF67 CAMEO NGC
Preis
Südafrika 1/2 Pfund 1956 auf der Auktion Heritage - 14. April 2015
Südafrika 1/2 Pfund 1956 auf der Auktion Heritage - 14. April 2015
VerkäuferHeritage
Datum14. April 2015
ErhaltungPF64 PCGS
Preis
Südafrika 1/2 Pfund 1956 auf der Auktion Heritage - 14. Januar 2015
Südafrika 1/2 Pfund 1956 auf der Auktion Heritage - 14. Januar 2015
VerkäuferHeritage
Datum14. Januar 2015
ErhaltungPF67 CAMEO PCGS
Preis
Südafrika 1/2 Pfund 1956 auf der Auktion Goldberg - 1. Februar 2012
Südafrika 1/2 Pfund 1956 auf der Auktion Goldberg - 1. Februar 2012
VerkäuferGoldberg
Datum1. Februar 2012
ErhaltungPROOF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund 1956 auf der Auktion Hess Divo - 26. Oktober 2011
VerkäuferHess Divo
Datum26. Oktober 2011
ErhaltungUNC
Preis
Beliebte Abschnitte
