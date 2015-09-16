SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1/2 Pfund 1956 (Südafrika, Elisabeth II)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,944 g
- Reines Gold (0,1163 oz) 3,6166 g
- Durchmesser19,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage PROOF508
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumElisabeth II
- Wertangabe1/2 Pfund
- Jahr1956
- Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
- MünzstättePretoria
- MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:480 USD
Durchschnittspreis (PROOF):300 USD
Auktionspreise (8)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund 1956 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 35047, welches bei Heritage Auctions für 840 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. September 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungPF66 CAMEO NGC
Preis
380 $
Preis in Auktionswährung 380 USD
VerkäuferV. GADOURY
Datum16. November 2018
ErhaltungPF66 PCGS
Preis
364 $
Preis in Auktionswährung 320 EUR
VerkäuferHeritage
Datum1. November 2018
ErhaltungPF64 CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferGoldberg
Datum16. September 2015
ErhaltungPF67 CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum14. Januar 2015
ErhaltungPF67 CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte