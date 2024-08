Probe Modul des Rubels 1845 "Werkstatt Tonnelier". Neuprägung. Kupfer. Inschrift am Rand (Rußland, Nikolaus I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen MünzeProbe Modul des Rubels 1845 "Werkstatt Tonnelier". Neuprägung. Kupfer. Inschrift am Rand. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Nikolaus I und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 8670, welches bei Gorny & Mosch für 3.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Oktober 2008.

