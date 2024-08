Probe Modul des Rubels 1845 "Werkstatt Tonnelier". Kupfer. Inschrift am Rand (Rußland, Nikolaus I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen MünzeProbe Modul des Rubels 1845 "Werkstatt Tonnelier". Kupfer. Inschrift am Rand. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Nikolaus I und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 6828B, welches bei Gorny & Mosch für 4.700 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Oktober 2007.

Erhaltung UNC (3) AU (2) XF (4) VF (2) Erhaltung (slab) MS63 (1) AU53 (1) BN (1) Service NGC (1)