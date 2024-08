Medaille 1841 H. GUBE. FECIT "Zur Erinnerung an die Heirat des Thronfolgers". Kupfer (Rußland, Nikolaus I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Medaille 1841 "Zur Erinnerung an die Heirat des Thronfolgers" mit Markierung H. GUBE. FECIT. Kupfer. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Nikolaus I und wurde vom Münzamt in Sankt Petersburg geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 312, welches bei Alexander für 16.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. März 2015.

Erhaltung UNC (4) AU (5) XF (16) VF (1) Keine Note (4) Erhaltung (slab) MS66 (1) MS61 (3) AU58 (1) BN (2) Service NGC (2) RNGA (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Alexander (2)

BAC (7)

Grün (1)

Höhn (2)

Holmasto (1)

Katz (6)

Künker (5)

New York Sale (1)

Rare Coins (1)

Russian Heritage (1)

WAG (3)