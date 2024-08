1 1/2 Rubel 1839 Н. CUBE F. "Zur Erinnerung an die Einweihung der Kapelle-Denkmal auf dem Borodino-Feld". Lange Strahlen über dem Kopf (Rußland, Nikolaus I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 1 1/2 Rubel 1839 "Zur Erinnerung an die Einweihung der Kapelle-Denkmal auf dem Borodino-Feld" mit Markierung Н. CUBE F.. Lange Strahlen über dem Kopf. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Nikolaus I und wurde vom Münzamt in Sankt Petersburg geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 957, welches bei SINCONA AG für 90.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Oktober 2012.

