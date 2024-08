4 Groschen (Zloty) 1768 IS (Polen, Stanislaus August)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 4 Groschen (Zloty) 1768 mit Markierung IS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Stanislaus August und wurde vom Münzamt in Warschau geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 515, welches bei Warszawskie Centrum Numizmatyczne für 4.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Juni 2014.

Erhaltung XF (1) VF (5) F (1) Erhaltung (slab) DETAILS (1) Service NGC (1)