3 Gröscher 1595 IF "Olkusz Münzstätte" (Polen, Sigismund III)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 3 Gröscher 1595 "Olkusz Münzstätte" mit Markierung IF. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Sigismund III Wasa und wurde vom Münzamt in Olkusz geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 361, welches bei Warszawskie Centrum Numizmatyczne für 8.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Februar 2012.

Erhaltung UNC (44) AU (13) XF (139) VF (98) F (3) Keine Note (11) Erhaltung (slab) MS64 (1) MS63 (4) MS62 (7) MS61 (1) AU58 (3) VF30 (1) DETAILS (3) Service NGC (17) PCGS (3)

