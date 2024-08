10 Gulden 1935 "Rathaus" (Polen, Freie Stadt Danzig)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 10 Gulden 1935 "Rathaus". Diese Nickel stammt aus der Zeit der Freien Stadt Danzig und wurde vom Münzamt in Berlin geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 997, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 13.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Juni 2005.

Erhaltung UNC (76) AU (40) XF (149) VF (49) Keine Note (5) Erhaltung (slab) MS66 (1) MS65 (13) MS64 (11) MS63 (16) MS62 (16) MS61 (3) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (3) DETAILS (1) Service PCGS (23) NGC (42) GCN (1) Andere Filter Münzen aus Sammlungen (1)

