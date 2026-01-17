Taler 1711 ILH "Vikariat" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Taler 1711 "Vikariat" mit Markierung ILH. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 300, welches bei MARCINIAK für 27.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. Januar 2026.

