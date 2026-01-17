PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
Taler 1711 ILH "Vikariat" (Polen, August II der Starke)
Foto von: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht29,16 g
- Durchmesser46 mm
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- WertangabeTaler
- Jahr1711
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1400 USD
Auktionspreise (469)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Taler 1711 "Vikariat" mit Markierung ILH. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 300, welches bei MARCINIAK für 27.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. Januar 2026.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMarciniak
Datum7. Februar 2026
ErhaltungMS63 NGC
Preis
7564 $
Preis in Auktionswährung 27000 PLN
VerkäuferМинский Коллекционер
Datum6. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferNumismatica Ars Classica
Datum3. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferAuction World
Datum19. Oktober 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
