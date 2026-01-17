flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

Taler 1711 ILH "Vikariat" (Polen, August II der Starke)

Avers Taler 1711 ILH "Vikariat" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers Taler 1711 ILH "Vikariat" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht29,16 g
  • Durchmesser46 mm
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • WertangabeTaler
  • Jahr1711
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das PCGS-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1400 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Taler 1711 ILH "Vikariat" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (469)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Taler 1711 "Vikariat" mit Markierung ILH. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 300, welches bei MARCINIAK für 27.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. Januar 2026.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Polen Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Marciniak - 7. Februar 2026
Polen Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Marciniak - 7. Februar 2026
VerkäuferMarciniak
Datum7. Februar 2026
ErhaltungMS63 NGC
Preis
7564 $
Preis in Auktionswährung 27000 PLN
Polen Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Istra Numizmatika - 17. Januar 2026
Polen Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Istra Numizmatika - 17. Januar 2026
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum17. Januar 2026
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Polen Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion WAG - 11. Januar 2026
VerkäuferWAG
Datum11. Januar 2026
ErhaltungVF
Preis
873 $
Preis in Auktionswährung 750 EUR
Polen Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Rauch - 12. Dezember 2025
VerkäuferRauch
Datum12. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Минский Коллекционер - 6. Dezember 2025
Polen Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Минский Коллекционер - 6. Dezember 2025
VerkäuferМинский Коллекционер
Datum6. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Künker - 4. Dezember 2025
VerkäuferKünker
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
Polen Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Sonntag - 4. Dezember 2025
VerkäuferSonntag
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Numismatica Ars Classica - 3. Dezember 2025
VerkäuferNumismatica Ars Classica
Datum3. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Jesús Vico - 23. November 2025
VerkäuferJesús Vico
Datum23. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion WDA - MiM - 20. November 2025
Polen Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion WDA - MiM - 20. November 2025
VerkäuferWDA - MiM
Datum20. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Höhn - 16. November 2025
VerkäuferHöhn
Datum16. November 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Höhn - 15. November 2025
VerkäuferHöhn
Datum15. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Marciniak - 28. Oktober 2025
Polen Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Marciniak - 28. Oktober 2025
VerkäuferMarciniak
Datum28. Oktober 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Auction World - 19. Oktober 2025
VerkäuferAuction World
Datum19. Oktober 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Künker - 9. Oktober 2025
VerkäuferKünker
Datum9. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Künker - 9. Oktober 2025
VerkäuferKünker
Datum9. Oktober 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Marciniak - 7. Oktober 2025
Polen Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Marciniak - 7. Oktober 2025
VerkäuferMarciniak
Datum7. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Marciniak - 7. Oktober 2025
Polen Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Marciniak - 7. Oktober 2025
VerkäuferMarciniak
Datum7. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion WAG - 5. Oktober 2025
VerkäuferWAG
Datum5. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Künker - 19. September 2025
VerkäuferKünker
Datum19. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Künker - 24. Juli 2025
VerkäuferKünker
Datum24. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Polen Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion WCN - 12. Februar 2026
VerkäuferWCN
Datum12. Februar 2026
ErhaltungAU
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von PolenMünzkatalog von August IIMünzen aus von Polen 1711Alle Polnische MünzenPolnische Silber MünzenPolnische Münzen TalerNumismatische Auktionen