PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" (Polen, August II der Starke)
Foto von: WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht15,5 g
- Durchmesser35 mm
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- Wertangabe1/2 Taler
- Jahr1711
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:960 USD
Auktionspreise (107)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/2 Taler 1711 "Vikariat" mit Markierung ILH. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 316, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 3.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Januar 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Datum19. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStary Sklep
Datum13. Oktober 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...6
Beliebte Abschnitte