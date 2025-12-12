1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/2 Taler 1711 "Vikariat" mit Markierung ILH. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 316, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 3.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Januar 2021.

Erhaltung UNC (5) AU (17) XF (54) VF (31) Erhaltung (slab) MS62 (5) AU58 (2) AU55 (1) AU50 (1) Service NGC (7) PCGS (1)

