PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" (Polen, August II der Starke)

Avers 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht15,5 g
  • Durchmesser35 mm
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe1/2 Taler
  • Jahr1711
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:960 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (107)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/2 Taler 1711 "Vikariat" mit Markierung ILH. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 316, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 3.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Januar 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Polen 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Rauch - 12. Dezember 2025
VerkäuferRauch
Datum12. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
634 $
Preis in Auktionswährung 540 EUR
Polen 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Numimarket - 17. November 2025
Polen 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Numimarket - 17. November 2025
VerkäuferNumimarket
Datum17. November 2025
ErhaltungXF
Preis
1429 $
Preis in Auktionswährung 5200 PLN
Polen 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 19. Oktober 2025
VerkäuferMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Datum19. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Marciniak - 7. Oktober 2025
Polen 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Marciniak - 7. Oktober 2025
VerkäuferMarciniak
Datum7. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Künker - 24. Juli 2025
VerkäuferKünker
Datum24. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Marciniak - 3. Juni 2025
Polen 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Marciniak - 3. Juni 2025
VerkäuferMarciniak
Datum3. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Höhn - 24. Mai 2025
VerkäuferHöhn
Datum24. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Künker - 21. März 2025
VerkäuferKünker
Datum21. März 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Wójcicki - 7. März 2025
Polen 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Wójcicki - 7. März 2025
VerkäuferWójcicki
Datum7. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Wójcicki - 8. Dezember 2024
Polen 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Wójcicki - 8. Dezember 2024
VerkäuferWójcicki
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Grün - 13. November 2024
VerkäuferGrün
Datum13. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Frankfurter - 8. November 2024
VerkäuferFrankfurter
Datum8. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Stary Sklep - 13. Oktober 2024
Polen 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Stary Sklep - 13. Oktober 2024
VerkäuferStary Sklep
Datum13. Oktober 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Rare Coins - 5. Oktober 2024
VerkäuferRare Coins
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungAU58
Preis
Polen 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Niemczyk - 22. Juni 2024
Polen 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Niemczyk - 22. Juni 2024
VerkäuferNiemczyk
Datum22. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Künker - 8. Dezember 2023
VerkäuferKünker
Datum8. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Dorotheum - 17. November 2023
VerkäuferDorotheum
Datum17. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Höhn - 11. November 2023
VerkäuferHöhn
Datum11. November 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Künker - 22. Juni 2023
VerkäuferKünker
Datum22. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Numimarket - 16. Mai 2023
Polen 1/2 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Numimarket - 16. Mai 2023
VerkäuferNumimarket
Datum16. Mai 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
