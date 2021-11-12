flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

Dukat 1711 "Vikariat". Silber (Polen, August II der Starke)

Vielfalt: Silber

Avers Dukat 1711 "Vikariat" Silber - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers Dukat 1711 "Vikariat" Silber - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht4,2 g
  • Durchmesser25 mm
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • WertangabeDukat
  • Jahr1711
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:920 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Dukat 1711 "Vikariat" Silber - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (6)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Dukat 1711 "Vikariat". Silber. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3654, welches bei Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün für 1.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. November 2021.

Erhaltung
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Grün - 12. November 2021
VerkäuferGrün
Datum12. November 2021
ErhaltungAU
Preis
1603 $
Preis in Auktionswährung 1400 EUR
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Höhn - 2. November 2019
VerkäuferHöhn
Datum2. November 2019
ErhaltungXF
Preis
893 $
Preis in Auktionswährung 800 EUR
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Westfälische - 13. September 2017
VerkäuferWestfälische
Datum13. September 2017
ErhaltungXF
Preis
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion WAG - 15. Januar 2017
VerkäuferWAG
Datum15. Januar 2017
ErhaltungXF
Preis
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Künker - 28. Januar 2010
VerkäuferKünker
Datum28. Januar 2010
ErhaltungXF
Preis
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion WCN - 2. Dezember 2006
VerkäuferWCN
Datum2. Dezember 2006
ErhaltungXF
Preis
Beliebte Abschnitte
