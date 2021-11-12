PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
Dukat 1711 "Vikariat". Silber (Polen, August II der Starke)
Vielfalt: Silber
Foto von: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht4,2 g
- Durchmesser25 mm
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- WertangabeDukat
- Jahr1711
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:920 USD
Auktionspreise (6)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Dukat 1711 "Vikariat". Silber. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3654, welches bei Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün für 1.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. November 2021.
Erhaltung
Beliebte Abschnitte