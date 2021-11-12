Dukat 1711 "Vikariat". Silber (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Dukat 1711 "Vikariat". Silber. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3654, welches bei Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün für 1.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. November 2021.

Erhaltung AU (1) XF (5)