PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

Dukat 1711 "Vikariat" (Polen, August II der Starke)

Avers Dukat 1711 "Vikariat" - Goldmünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers Dukat 1711 "Vikariat" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Fritz Rudolf Künker

Spezifikation

  • MetallGold (0,986)
  • Gewicht3,5 g
  • Reines Gold (0,111 oz) 3,451 g
  • Durchmesser22 mm
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • WertangabeDukat
  • Jahr1711
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Dukat 1711 "Vikariat" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (50)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Dukat 1711 "Vikariat". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3808, welches bei Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn für 6.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Mai 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Künker - 19. September 2025
VerkäuferKünker
Datum19. September 2025
ErhaltungVF
Preis
1945 $
Preis in Auktionswährung 1650 EUR
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Niemczyk - 13. September 2025
VerkäuferNiemczyk
Datum13. September 2025
ErhaltungXF
Preis
3998 $
Preis in Auktionswährung 14500 PLN
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Wójcicki - 25. Mai 2025
VerkäuferWójcicki
Datum25. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Höhn - 24. Mai 2025
VerkäuferHöhn
Datum24. Mai 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Höhn - 16. November 2024
VerkäuferHöhn
Datum16. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion WAG - 15. Oktober 2023
VerkäuferWAG
Datum15. Oktober 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Marciniak - 13. Oktober 2023
VerkäuferMarciniak
Datum13. Oktober 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Künker - 17. März 2023
VerkäuferKünker
Datum17. März 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2023
VerkäuferStack's
Datum15. Januar 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Sonntag - 28. November 2022
VerkäuferSonntag
Datum28. November 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Künker - 20. Juni 2022
VerkäuferKünker
Datum20. Juni 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Gärtner - 15. Februar 2022
VerkäuferGärtner
Datum15. Februar 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Spink - 16. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum16. Januar 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Künker - 28. September 2021
VerkäuferKünker
Datum28. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion WAG - 15. März 2020
VerkäuferWAG
Datum15. März 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Heritage - 21. Januar 2020
VerkäuferHeritage
Datum21. Januar 2020
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion WCN - 16. November 2019
VerkäuferWCN
Datum16. November 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Höhn - 4. Mai 2019
VerkäuferHöhn
Datum4. Mai 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Niemczyk - 27. Oktober 2018
VerkäuferNiemczyk
Datum27. Oktober 2018
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Künker - 12. Oktober 2018
VerkäuferKünker
Datum12. Oktober 2018
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
