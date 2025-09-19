PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
Dukat 1711 "Vikariat" (Polen, August II der Starke)
Spezifikation
- MetallGold (0,986)
- Gewicht3,5 g
- Reines Gold (0,111 oz) 3,451 g
- Durchmesser22 mm
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- WertangabeDukat
- Jahr1711
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3200 USD
Auktionspreise (50)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Dukat 1711 "Vikariat". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3808, welches bei Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn für 6.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Mai 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
123
Beliebte Abschnitte