Dukat 1711 "Vikariat" (Polen, August II der Starke)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Dukat 1711 "Vikariat". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3808, welches bei Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn für 6.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Mai 2025.

Erhaltung UNC (6) AU (8) XF (30) VF (6) Erhaltung (slab) MS62 (4) MS61 (1) AU58 (2) DETAILS (1) Service NGC (6) PCGS (2) Andere Filter Münzen aus Sammlungen (1)

