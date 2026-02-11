PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
Dukat 1711 "Vikariat". Silber (Polen, August II der Starke)
Vielfalt: Silber
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht4,2 g
- Durchmesser25 mm
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- WertangabeDukat
- Jahr1711
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Auktionspreise (0)Variante (2)
Auktionspreise
Entschuldigung, es gibt keine Verkaufsdaten für diese Münze
Beliebte Abschnitte