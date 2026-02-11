flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

Dukat 1711 "Vikariat". Silber (Polen, August II der Starke)

Vielfalt: Silber

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht4,2 g
  • Durchmesser25 mm
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • WertangabeDukat
  • Jahr1711
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
