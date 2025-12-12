flag
Dukat 1711 "Vikariat" (Polen, August II der Starke)

Avers Dukat 1711 "Vikariat" - Goldmünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers Dukat 1711 "Vikariat" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Spezifikation

  • MetallGold (0,986)
  • Gewicht3,5 g
  • Reines Gold (0,111 oz) 3,451 g
  • Durchmesser22 mm
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • WertangabeDukat
  • Jahr1711
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Dukat 1711 "Vikariat" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (192)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Dukat 1711 "Vikariat". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 648, welches bei Stary Sklep für 40.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Oktober 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Rauch - 12. Dezember 2025
VerkäuferRauch
Datum12. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
3052 $
Preis in Auktionswährung 2600 EUR
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Stary Sklep - 8. November 2025
VerkäuferStary Sklep
Datum8. November 2025
ErhaltungXF
Preis
3546 $
Preis in Auktionswährung 13000 PLN
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Wójcicki - 3. Oktober 2025
VerkäuferWójcicki
Datum3. Oktober 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion MDC Monaco - 2. Oktober 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Istra Numizmatika - 14. September 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum14. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Niemczyk - 13. September 2025
VerkäuferNiemczyk
Datum13. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Niemczyk - 13. September 2025
VerkäuferNiemczyk
Datum13. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Künker - 24. Juli 2025
VerkäuferKünker
Datum24. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Höhn - 24. Mai 2025
VerkäuferHöhn
Datum24. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Höhn - 24. Mai 2025
VerkäuferHöhn
Datum24. Mai 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Numisbalt - 11. Mai 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Mai 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Wójcicki - 7. März 2025
VerkäuferWójcicki
Datum7. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Emporium Hamburg - 12. Dezember 2024
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Numimarket - 27. November 2024
VerkäuferNumimarket
Datum27. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Höhn - 16. November 2024
VerkäuferHöhn
Datum16. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Stary Sklep - 13. Oktober 2024
VerkäuferStary Sklep
Datum13. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Stary Sklep - 13. Oktober 2024
VerkäuferStary Sklep
Datum13. Oktober 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Künker - 26. Juli 2024
VerkäuferKünker
Datum26. Juli 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Künker - 21. Juni 2024
VerkäuferKünker
Datum21. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Künker - 21. Juni 2024
VerkäuferKünker
Datum21. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion HIRSCH - 12. Februar 2026
VerkäuferHIRSCH
Datum12. Februar 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
Polen Dukat 1711 "Vikariat" auf der Auktion Teutoburger - 14. März 2026
VerkäuferTeutoburger
Datum14. März 2026
ErhaltungAU
Zu versteigern
