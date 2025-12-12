Dukat 1711 "Vikariat" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Dukat 1711 "Vikariat". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 648, welches bei Stary Sklep für 40.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Oktober 2024.

